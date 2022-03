Nuevo Hospital de Emergencias: Cuestionan a Esteban por su ‘tono autoritario’

“Hoy lamentablemente escuchaba al señor ministro con un tono muy autoritario decir: la suerte está echada”, dijo el legislador y aclaró que tales declaraciones fueron vertidas mientras se cuestionaban las diferencias en las inversiones de salud entre Capital y el resto de la provincia.

Indicó que esas declaraciones del funcionario de Salud generan “desesperanza” y hacen pensar que “no hay nada más para hacer que tener que aguantar que en Capital haya millones en inversión y en el resto de la Provincia nos tenemos que acomodar a esta frase y a esta gestión que deja mucho por desear”.

En otro sentido, el legislador radical indicó que si bien la anterior gestión provincial dejó la provincia mal parada “este Gobierno ya lleva dos años” y recordó que el gobernador Sáenz manifestó que su gobierno es el que más ha invertido en salud, tras lo cual resaltó que “hace falta más inversión”.

“Hace falta que sigan invirtiendo, en Tartagal no tenemos cirujanos, en el resto del Departamento San Martín no tenemos médicos. Hoy se hablaba de cáncer de mama y endometriosis, no tenemos profesionales ni aparatología para que hagan esos exámenes”, dijo el diputado Vargas.