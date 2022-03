La emoción del niño salteño que representará a la Argentina en la Copa América Infantil

Del 2 al 9 de abril se disputará la Copa América Infantil de la Asociación Internacional de Fútbol Infantil en Montevideo, Uruguay. El certamen tendrá presencia salteña, ya que Salvador Brench Cardozo fue seleccionado para representar al país en el torneo. Al enterarse de la noticia, el niño rompió en llanto. Otros dos jugadores oriundos de la provincia también fueron seleccionados para vestir la camiseta del combinado nacional.

“¿Estás listo? Papi escúchame, tengo que decirte algo muy importante. Este video no te lo vas a olvidar en tu vida. Con tus 9 años tengo un regalo hermoso. ¿Sabés de qué se trata? Esta tarde me llamaron por teléfono para decirme que quedaste seleccionado para ir a Uruguay a representar a la Argentina. Te vas a Uruguay si Dios y la Virgen quieren el 1 de abril y vas a vestir la camiseta de Argentina. Todo lo que haces los fines de semana, hoy tenes un premio gigante. Espero que vayas y que la rompas”, fueron las palabras de la madre de Salvador y el nene no pudo contener las lágrimas mientras recibía la noticia.

El video fue publicado por el periodista, Santiago Fernández, quien en la misma publicación informó que son tres los jugadores que fueron seleccionados para disputar la Copa América Infantil: Naim Flores, Salvador Brench Cardozo y Tomás Ojeada Cardozo.