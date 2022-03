“Hay cosas que en la agenda legislativa pueden esperar como el proyecto de la empanada”

Por Aries, la diputada por Orán Patricia Hucena se refirió al proyecto de Ley para establecer una licencia especial con goce de haberes para víctimas de violencia de género que debía tratarse en la primera sesión ordinaria de la Cámara Baja y que, por falta de dictamen de la Comisión de la Mujer, no llegó al recinto.

“Hay cosas que en la agenda legislativa deben tener prioridad y otras que pueden esperar, como este proyecto de la empanada”, afirmó la legisladora y lamentó que la Comisión no haya dado dictamen favorable cuando “es un compromiso de todos luchar contra todas las formas de discriminación y de violencia que sufren tanto mujeres como niñas”. “Fue lamentable que no se haya tratado este proyecto de ley”, manifestó.

“Esto es para hoy, no es para mañana. No merece esperar tanto. Merece que lo discutamos que lo debatamos que lo trabajemos y que entre todos saquemos lo mejor para para trabajar en este tema porque hoy la agenda legislativa no nos demanda esto”, concluyó.

