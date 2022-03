Licencia por Violencia de Género: Duro reproche a la Comisión de la Mujer de Diputados

En el tramo de Manifestaciones, la diputada Patricia Hucena, autora de la iniciativa, lamentó que la Comisión de la Mujer no haya emitido dictamen correspondiente y dijo que prever una licencia para la víctima para que pueda atender su situación sin preocuparse por el salario o la continuidad laboral, es más que importante.

“¿Por qué no dictaminaron, por qué no se trabajó con la importancia del tema en la agenda legislativa? No estoy en contra de conmemorar el Día de la Empanada, pero cuando la provincia de Salta tiene la estadística en violencia de género más elevada del mundo, desde la comisión de la mujer no se dictamina no por sí ni por no. ¡Lamento dar este mensaje en este día!”, planteó Hucena.

En tal sentido, la diputada de Orán consideró que tal situación “es una vergüenza” y agregó que “cinco días hábiles de licencia especial es más que importante y que sólo las que la padecen saben lo que sufren”.