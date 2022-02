Aseguran que en Orán las escuelas no están en condiciones de comenzar las clases

El 2 de marzo es la fecha establecida para el inicio de clases en Salta, pero en Orán aseguran que las escuelas no están en condiciones de comenzar el Ciclo Lectivo. Así lo explicó Josefa Cardozo, directora de la escuela Arturo Illia, quien además criticó al Ministerio de Educación, porque todavía no se hicieron las obras mínimas en los establecimientos educativos. "Estamos complicados", afirmó.

En Hablemos de Política, por Aries, Josefa Cardozo indicó que “a días del inicio del Ciclo Lectivo no se han realizado las obras” que anunció el ministro de Educación para las escuelas en Orán. “El ministro dijo que los fondos iban a llegar a través de los municipios y solamente hicieron un relevamiento, pero hasta el día de hoy no se han concretado”, agregó.

En el mismo sentido, comentó que hay escuelas en Orán que no tienen agua y los colegios secundarios no pueden iniciar las clases “porque no tienen mobiliario”. “Vemos una total improvisación del Ministerio en todas las acciones que se llevan adelante en materia educativa”, advirtió.

Finalmente, sostuvo que en la ciudad del norte provincial están complicados, porque a una semana del inicio del Ciclo Lectivo y las escuelas no tienen agua; no están equipadas y no se hicieron las obras mínimas de electricidad.