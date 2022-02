Plantean que Argentina debe definir su política exterior para no ser arrastrada por la inestabilidad

El especialista manifestó que la iniciativa “Reconstruir mejor el mundo”, planteada por Estados Unidos ante la Cumbre del G7, es una versión occidental de la Ruta de la Seda planteada por China y en ese contexto, Argentina está “entrampada” en ese juego.

“Teniendo el drama de la deuda externa qué va a hacer nuestro Gobierno cuando Estados Unidos le diga: pone la ficha acá. Hay que tener muy claras las ideas para que esa potencia no se ofenda cuando le diga: adhiero a eso pero también déjame que juegue en la ruta de la seda”, dijo Barbarán y añadió que “sólo lo pueden hacer los países con la casa ordenada y Argentina no la tiene”.

Sumó a su análisis, la gira de Jair Bolsonaro por Moscú y manifestó que Brasil puede tener esa flexibilidad porque integra el BRICS desde hace mucho tiempo y “puede decirle a su socio norteamericano que forma parte de un polo conformado además por Rusia, India, China y Sudáfrica, que son países muy poblados y con mucho territorio”.

“Nosotros somos una hojita en la tormenta porque no tenemos poder nacional, no tenemos una política exterior definida y debemos tratar que la inestabilidad exterior no nos arrastre, pero para eso debemos tener una idea definida, saber hacia dónde vamos y con quienes nos agrupamos en esta idea del mundo multipolar”, sostuvo.