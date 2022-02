Deuda: Piden que la Provincia muestre su plan económico para que la refinanciación sea sostenible

La diputada provincial del Pro también dijo que no le tiene miedo al endeudamiento, siempre y cuando no sea solo para pagar sueldos

El Gobierno de la Provincia logró refinanciar su deuda externa y eso generó un alivio en las arcas de Salta. Sin embargo, la diputada provincial por Capital del Pro, Sofía Sierra, pidió que la Provincia presente en la Legislatura su plan de crecimiento económico que haga sostenible esa refinanciación.

En Hablemos de Política, por Aries, Sierra dijo que no le tiene miedo al endeudamiento, al ser consultada sobre la posibilidad de un nuevo empréstito que solicite el Gobierno provincial en un futuro. "Una Provincia no se endeuda para pagar sueldos solamente, sino que tiene un plan productivo para hacer enriquecer la economía. En ese caso me parece bien”, agregó.

En el mismo sentido, sostuvo que la cuestión es distinta si la Provincia se endeuda y "no hay un plan de crecimiento económico”. “Habría que ver bien cuál va a ser el resultado o para qué se está endeudando la Provincia”, opinó.

Finalmente, pidió que el Ministerio de Economía presente en la Legislatura su plan de crecimiento por el cual pidió refinanciar la deuda en divisa extranjera.