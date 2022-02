Diputada olmedista: “Nos unió con Fiore una cuestión ideológica”

Al ser electo diputado nacional, Carlos Zapata dejó su banca en la Cámara de Diputados de la Provincia y en su lugar asumió Julieta Perdigón. La legisladora - que tendrá su primera experiencia en la política - explicó el motivo que llevó a su espacio a conformar un bloque con Cristina Fiore. “Nos unió con Fiore una cuestión ideológica”, reconoció Perdigón al respecto.

En Hablemos de Política, por Aries, Perdigón indicó que los diputados provinciales de Ahora Patria y Cristina Fiore conformaron un bloque en la Cámara de Diputados de la Provincia “porque nos unió una cuestión ideológica: la transparencia; la lucha por los derechos de los ciudadanos y que se cumplan las leyes”.

“Más que pensar en alianzas, pensamos en el bienestar de los salteños”, agregó y también aseguró que los legisladores olmedistas “siguen dentro de Juntos por el Cambio”. “Hay disidencias que no se pueden manejar o muchas veces vienen órdenes de arriba, pero siempre hablamos y debatimos con Sofía Sierra”, detalló.

“No se han cerrado las puertas y no hay que olvidar que Roque Cornejo encabezó la lista de Juntos por el Cambio+ el año pasado”, comentó y finalmente explicó cómo es la relación que mantiene Ahora Patria con los radicales: “Por el momento no estamos en contacto con la UCR, pero siempre que sea para buscar consenso y cosas positivas para Salta, nunca les cerramos las puertas a nadie”.