“Juntos por el Cambio no va a votar aumentos de impuestos”

“No se conoce absolutamente nada y no hay acuerdo, hay un entendimiento al siguiente nivel en el que un objetivo básico, un punto central, es que al año 2025 no haya déficit fiscal”, indicó el legislador y cuestionó que el presidente Alberto Fernández sólo haya hecho referencia a “lo que no va a hacer”.

“Nosotros aspiramos a que el ajuste sea el menor posible y que la salida del déficit fiscal venga a través de un aumento de ingresos, basado en un incremento del nivel de actividad y crecimiento de la economía”, explicó el diputado de Ahora Patria.

“Aumentos de impuestos, Juntos por El Cambio no va a votar. Vamos a rechazar todo eso”, finalizó.