Confirmado: River juega en Salta por Copa Argentina

Se confirmo que River enfrentara a Laferrere por Copa Argentina en el estadio Martearena en fecha a definir . Ademas en Salta se jugara Talleres de Córdoba vs Guemes de Santiago del Estero y Atetico Tucuman vs Brown de Adrogue.

El propio gobernador confirmó el anuncio de la llegada del equipo que conduce Marcelo Gallardo a nuestra provincia a jugar por copa Argentina en cuenta de Instagram.

Por 32avos de final jugarán en nuestra provincia: @riverplate vs. @lafeoficial, @tallerescbaoficial vs. Güemes de Santiago del Estero y @atleticotucuman vs. Brown de Adrogué.