Aseguran que "no hay una oposición fuerte" a Bettina Romero en el Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta se renovó casi en su totalidad, luego de las elecciones provinciales del año pasado. En este marco, la concejal, Paula Benavides, aseguró que no hay una oposición fuerte a Bettina Romero en el cuerpo deliberativo. Además, dijo que su bancada no puede acompañar los pliegos propuestos por la Intendencia para el Tribunal de Faltas y el Tribunal de Cuentas, "porque no hubo participación de los bloques opositores".

En Hablemos de Política, por Aries, Benavides sostuvo que “tenemos un cuerpo recientemente conformado que hemos visto para el tratamiento del Presupuesto y de la unidad tributaria” en alusión a la nueva composición del Concejo Deliberante capitalino y agregó que una amplia mayoría acompañó al Ejecutivo Municipal en aquel momento, “pese a la falta de diálogo”.

“No veo que haya en el Concejo Deliberante una oposición fuerte, que busque construir a través de la crítica. No hay una bancada fuerte que pueda construir a través de la oposición”, profundizó.

Por otro lado, fue consultada acerca de su postura sobre los pliegos propuestos por la Intendencia para ocupar cargos en el Tribunal de Faltas y en el Tribunal de Cuentas. “Volvemos a la falta de diálogo”, afirmó la edil y señaló que su bancada no pueden acompañar la aprobación de vocales dentro del Tribunal de cuentas “que son los encargados de controlar las ejecuciones presupuestarias y han sido propuestos por el mismo Ejecutivo Municipal”.

“Si no hubo participación de los bloque opositores no podemos acompañar en este sentido”, sentenció.