Biden llamó al periodista de Fox News tras insultarlo

El periodista de Fox News al que Joe Biden insultó ayer en una conferencia de prensa -sin darse cuenta de que tenía el micrófono abierto- dijo que el presidente estadounidense lo llamó más tarde para disculparse.

Peter Doocy contó en el programa del reconocido conductor conservador Sean Hannity que el presidente se comunicó con él “aproximadamente una hora después de ese intercambio” y le dijo: “No es nada personal, amigo”.

“Me aseguré de decirle que siempre intentaré preguntar algo diferente de lo que preguntan los demás. Y él me dijo: ‘Tú tienes que hacerlo’. Y esa es una cita del presidente, así que seguiré haciéndolo”, agregó.

El insulto

Joe Biden se encontraba en la Sala Este de la Casa Blanca para una reunión con su Consejo de Competencia, el cual se enfoca en cambiar regulaciones y ejercer leyes para ayudar a los consumidores a lidiar con los precios altos cuando los reporteros presentes gritaron varias preguntas después de las declaraciones del presidente.

El periodista de Fox News Peter Doocy le lanzó una pregunta sobre la inflación, que se encuentra en su nivel más alto en casi 40 años y ha perjudicado los índices de aprobación del presidente. La cadena para la que trabaja Doocy -conocida por su línea editorial conservadora- ha sido incesante crítica del gobierno de Biden.

Doocy preguntó: “¿Cree usted que la inflación es una desventaja política de cara a las elecciones de mitad de periodo?”

Biden respondió con sarcasmo: “Es un gran activo... más inflación”. Después sacudió la cabeza y añadió, sin saber que el micrófono seguía prendido: “Qué estúpido hijo de puta”.

Doocy lo tomó con humor y en su posterior aparición en la cadena bromeó: “Nadie ha verificado sus palabras todavía y ha dicho que no sea cierto”.

Presidentes vs. periodistas

No es la primera vez que un presidente estadounidense insulta abiertamente a un periodista. George W. Bush, cuando se postuló para la presidencia en 2000, fue captado por un micrófono al burlarse de un reportero de The New York Times. “Ahí está Adam Clymer, imbécil de las grandes ligas del New York Times”, dijo. A lo que Dick Cheney respondió: “A lo grande”.

Durante su vicepresidencia en 2010, se escuchó al propio Biden usar una mala palabra para transmitirle al presidente Barack Obama que la firma de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio fue un gran problema.

Durante la presidencia de Donald J. Trump, la prensa se cansó de escuchar los insultos y disparates del mandatario. Llamó a Jim Acosta de CNN “una persona grosera y terrible”, a Jonathan Karl de ABC “una vergüenza” y dijo que April Ryan, ahora de TheGrio, era una “perdedora”, por nombrar solo tres ejemplos. Incluso se burló de las discapacidades físicas de un reportero del Times para entretener a sus seguidores en un mitin de campaña, informó ese medio.

Agencias AP

LA NACION