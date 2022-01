Municipales ratifican el pedido de un bono a Bettina Romero y no descartan un paro general

Por Aries, Serrudo aseguró que ya enviaron dos notas dirigidas a la jefa comunal capitalina, solicitando el pago de un bono por igual monto y de la misma forma que lo hace la Provincia.

De esta manera, señaló que los pedidos a través de notas están, al igual que los reclamos y hay conversaciones.

Sin embargo, aclaró que “no es culpa nuestra que la Intendenta no sea informada, que ella no sepa qué pasa en la Municipalidad y que la relación de ella con el Gobernador no sea buena”.

Para Serrudo, si los municipios no tienen plata es porque los intendentes no saben pedirla.

En este contexto por la puja de un bono, el dirigente gremial no descartó realizar un paro general en el municipio.

Finalmente reconoció que no tienen dialogo con la señora Intendenta: “Con ella no tuvimos nunca un mano a mano”.