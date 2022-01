Brancatelli, con covid por segunda vez: “Empecé con síntomas, la pasé feo y amanecí peor”

Diego Brancatelli se contagió coronavirus por segunda vez. El periodista ya había estado enfermo de Covid en 2020, año en el que tuvieron que internarlo a causa de una neumonía bilateral. Y ahora, durante la tercera ola de pandemia que está atravesando la Argentina, padece de nuevo Covid.

Hoy, lunes 17 de enero, pasadas las 19 horas, fue el propio Brancatelli quien informó a través de su cuenta de Twitter que el hisopado le dio positivo para coronavirus, y contó cómo se siente. En dicha red social, escribió:

"Anoche empecé con síntomas. La pasé feo. Amanecí peor. Por eso, no dudé: me hice el testeo y el resultado fue positivo".

A continuación, en el mismo tuit, Diego Brancatelli comentó que está "aislado de la familia" y "deseando que esta vez las vacunas hagan efecto y no la pase tan mal".

A renglón seguido, les dijo a sus seguidores en la red social: "¡A cuidarse todos!" y advirtió: "¡Vacunate! No regales tu vida!". El posteo cerró con el clásico emoji de los dedos en V.

Después de la internación

En mayo de 2020, cuando obtuvo el alta médica luego de haber estado internado en el Sanatorio La Trinidad de Palermo por una neumonía bilateral provocada por el coronavirus, Diego Brancatelli contó cómo transitó la enfermedad y cuál fue el síntoma que se le presentó antes de sentir dificultades para respirar.

En aquel momento, en diálogo con Paulo Vilouta, en radio La Red, Brancatelli sostuvo: "Uno deseaba no tener Covid, bueno listo, lo tuve. Después, no tener síntomas, no pasa nada pero al día siguiente: fiebre. Después la pasé bien, me hicieron una tomografía, todo bien, y a los cuatro, cinco días empiezo con tos y con hipo".

🇦🇷✌ — Diego Brancatelli (@diegobranca) January 17, 2022

Para más detalles, Brancatelli le indicó a Vilouta, con quien era compañero de trabajo en Intratables (América): "Tres días completos desde que me levantaba hasta que me acostaba. Insoportable: hipo, hipo, cada tres segundos"."Esto del hipo lo había escuchado en otros casos. Es poco frecuente pero a mucha gente se le mezcla con una tos o hipo solo pero bueno, cada historia es distinta",

Luego de hablar sobre ese particular síntoma que padeció durante 72 horas, el periodista contó: "A la semana, la tos era cada vez más fuerte y Cecilia (Insinga, su esposa) da positivo. Ahí,uno se empieza a preguntar '¿Nos podemos volver a juntar?'".

"El médico me dijo que no le gustaba nada la tos, me da un jarabe. Y el domingo, fiebre. Ya iban diez días de eso, y el lunes se decidió la internación por la neumonía bilateral. Ahí empezó otra pesadilla", siguió Brancatelli en aquella entrevista.

"Quería evitar el respirador y lo logré. Me interné, me pusieron suero y estuve esos días con mucha tos y falta de aire. Cuando me iba, me chequearon todo. Salieron unas rémoras en la sangre. Eso puede llegar a formar una trombosis y tengo 15 días de inyecciones", completó el periodista entonces.

Ahora, como él bien puso en su tuit, dado que está vacunado, todo indicaría que Diego Brancatelli podrá atravesar la enfermedad de un modo más leve y sin necesidad de internación. Ojalá que así sea.