Delbonis, Coria, Bagnis y Etcheverry cayeron en la primera ronda del Abierto de Australia

Los cuatro tenistas argentinos presentes en la jornada inaugural del Abierto de Australia, Federico Delbonis, Federico Coria, Facundo Bagnis y el debutante Tomás Etcheverry, perdieron sus respectivos partidos, lo que bajó a la mitad la población "albiceleste" en el primer Grand Slam del año.

De este modo, Diego "Peque" Schwartzman, Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez y Marco Trungelliti buscarán las primeras victorias argentinas en el día 2 de competencia en Melbourne Park, que se pondrá en marcha estae lunes a la noche desde las 21.00.

En el lunes australiano, el español Rafael Nadal comenzó a paso firme la búsqueda de su título número 21 de torneos grandes y el serbio Miomir Kecmanovic dedicó su victoria a su compatriota Novak Dkojovic, quien debió haber sido su rival de no mediar la deportación decidida por el Gobierno del país oceánico tras una escandalosa saga que dominó la previa del torneo.

El Aus Open comenzó con malas noticias para la Argentina. El azuleño Delbonis (42º) batalló 3 horas y 58 minutos ante el español Pedro Martínez (61º) hasta perder por 7-6 (15), 3-6, 6-4, 6-2, lo que determinó su sexta despedida en R1 en ocho participaciones en Melbourne.

El rosarino Facundo Bagnis (71º) protagonizó un extenso partido de 4 horas y 37 minutos frente al chileno Cristian Garín -decimosexto favorito- remontó los dos primeros sets pero cayó en el quinto y marcador se cristalizó en 6-3, 6-4, 5-7, 6 (4)-7 y 6-3 para el trasadino.

Coria (64º) duró apenas 1 hora y 35 minutos frente al francés Gael Monfils, decimoséptimo preclasificado y cuarto finalista en 2016, quien lo venció en sets corridos 6-1, 6-1, 6-3.

El otro argentino que se despidió con rapidez fue el debutante platense Etcheverry (129º), procedente de la clasificación previa y derrotado por el español Pablo Carreño Busta (19º) por 6-1, 6-2 y 7-6 (2).

Nadal, único ganador del Abierto de Australia en competencia, mostró autoridad en el estreno y eliminó al estadounidense Marcos Giron con una victoria por 6-1, 6-4 y 6-2 en el Rod Laver Arena, la cancha central del complejo.

El exnúmero 1 del mundo, reciente campeón del ATP 250 de Melbourne, confirmó así su buen regreso al circuito este año, tras permanecer inactivo desde agosto del año pasado por lesiones y un contagio de Covid-19.

"Juego cada vez mejor", celebró el español de 35 años, actual número seis del mundo, que busca despegarse de Djokovic y el suizo Roger Federer -ausente en esta edición- en el récord que comparten con 20 títulos de Grand Slam.

Nadal, campeón del Aus Open 2009, quedó perfilado para alcanzar ese objetivo tras la deportación del serbio, un tema que buscó dar por terminado: "Hace una semana, cuando ganó en primera instancia el caso, pudo recuperar su visado. Dije que la justicia había hablado. Ayer la justicia dijo otra cosa. Nunca voy a estar en contra de lo que diga la justicia",

"Creo que la situación ha sido un desastre. No es el único que probablemente hizo las cosas mal en ese caso. Por supuesto, hay más responsables en toda esta terrible situación a la que nos enfrentamos desde hace dos semanas", afirmó.

El serbio Kecmanovic, que inicialmente había sido emparejado con el número 1 del mundo en el cuadro principal, le ofreció su victoria a "Nole" tras eliminar al "lucky loser" italiano Salvatore Caruso 6-4, 6-2, 6-1.

"Tenía que ganar por él también. Sé que no se puede hacer gran cosa por él, pero damos todo para estar aquí por él y para ayudarle a atravesar este período", aseguró Kecmanovic sobre su compatriota.

"Es un inmenso campeón y no es bueno ver lo que pasó, en particular desde que yo sabía que iba a enfrentarlo en la pista Rod Laver. Me siento muy mal por él y espero que vuelva todavía más fuerte", añadió el serbio, quien además confesó que todos los jugadores de su país se propusieron "hacer todo para vengar" a Djokovic y "hacerle sentir orgulloso".

"Es nuestro representante más fuerte y es una pena que no pueda participar y representar a Serbia en el Abierto de Australia, pero vamos a hacer todo lo posible, de alguna manera, para sustituirlo", concluyó

En el último turno de la cancha central, el alemán Alexander Zverev -tercer favorito- se impuso sobre su compatriota Daniel Altmaier 7-6 (3), 6-1, 7-6 (1) y avanzó a la segunda fase.

Este lunes a la noche desde las 21.00, el "Peque" Schwartzman (13º) enfrentará a otro tenista de la armada serbia, Filip Krajinovic (39º), con quien no registra antecedentes en el circuito ATP.

El argentino de mejor ranking buscará en esta edición del Aus Open ingresar en la segunda semana de competencia como sucedió en 2018 y 2020.

Juan Manuel Cerúndolo (81º) y Sebastián Báez (95º), dos de los ocho mejores jugadores sub 21 del año pasado, debutarán en la madrugada del martes frente al español Albert Ramos-Vinolas (44º) y el checo Tomas Machac (130º), respectivamente.

También el santiagueño Marco Trugelliti (198º), cuyo encuentro con el estadounidense Frances Tiafoe (37º) fue programado para el último turno de la cancha 17.