Juan Pablo Cardenas cuelgas los botines

Juan Pablo Cárdenas es un futbolista argentino. Juega como lateral por izquierda, aunque también puede desempeñarse como marcador central, y su primer equipo fue Unión de Santa Fe. Hasta el año pasado jugo en Gimnasia y Tiro de Salta del Torneo Federal A.​ Es hijo del ex futbolista Pablo de las Mercedes.

Cadenas también jugo en Unión de Santa Fe, Rosario central, Juventud Antoniana, Atlético Rafaela, Boca Unidos de Corrientes y en España en el Racing de Santander.

En su cuenta de Instagram , Cardenas expreso su despedida:

Ha llegado el momento de decir adiós, este viaje de más de 25 años de carrera, ha sido un camino largo y difícil,y como todo camino hubo momentos buenos y malos pero cada momento ha dejado su enseñanza.

Tuve la dicha de haber cumplido mi sueño,de dedicarme a este deporte que me apasiona, me llena y me hace feliz.

Quiero agradecer a todos mis compañeros,entrenadores,profes, utileros,médicos,dirigentes por haberme permitido realizar mi carrera de la mejor manera.

Al hincha....lo más puro del fútbol,su apoyo y respeto en cada club que he defendido.

Mis amigos de siempre por su aguante y comprensión.

A mi familia.....pilar fundamental donde siempre me refugie

Y gracias fútbol.....por ser un deporte maravilloso,por dejarme ser parte de tu inmensa historia,por darme momentos únicos,por hacerme crecer como jugador y también como persona.

GRACIAS POR TODO