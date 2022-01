Era antivacunas, se contagió Covid, casi se muere y ahora se arrepiente: "Lo aprendí de la peor manera"

La llegada del coronavirus a nuestra sociedad dividó las aguas en diversos motivos, entre los cuales sobrela la figura de los antivacunas, aquellos personajes que por una cuestión deciden no acudir a la medicina para poder sobrellevar la pandemia en la cual está inmerso el mundo.

Uno de ellos es Albert Pérez Novell, quien tiene 70 años y está postrado en una cama del Hospital Clínic de la ciudad de Barcelona desde hace semanas tras contagiarse de coronavirus.

Lo cierto, es que el hombre no quiso vacunarse, lo que a punto estuvo de acabar con su vida pero en pleno proceso de tratamiento, el nosocomio subió en sus redes sociales un vídeo del hombre contado su terrible experiencia, tras contagiarse y relatando cómo aprendió a la fuerza la importancia de la vacunación.

"Es absurdo. Pensaba que esto no iba conmigo. No me quise vacunar porque mi vida social se había reducido mucho y sí que al principio pensaba: que se vacunen los demás, pero es un error", relató el hombre en el vídeo. Cabe destacar, que Albert cumplió 70 años el día de Navidad, el mismo día en el que se contagió y desde entonces, Albert vivió lo peor del coronavirus, de hecho, estuvo a punto de morir.

"Lo que he visto esta semana aquí es horroroso. Ver una persona joven, alta como un pino, que se va. Ocho días entubado y no reacciona. Podía haber sido yo", afirmó.

Cabe destacar, que este hombre llegó al hospital sin estar vacunado y fue allí donde se dió cuenta de la importancia de la vacunación y de que las vacunas salvan vidas: "No hay palabras para decir lo que es un negacionista en estos momentos. Es intolerable relacionar el debate de la libertad personal con el debate de la salud, y eso es lo que están haciendo algunos interesados por intereses espúreos, para vender libros y hacer no se qué".

"Ahora es vacuna, vacuna y vacuna, tengas 20 o tengas 70, y yo he tenido que aprenderlo de la peor manera posible, que es casi muriéndome", finalizó diciendo.

Crónica.com.ar