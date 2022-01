Retornó el gobernador Gustavo Sáenz

Lo hizo a través de Twitter, donde comunicó que estuvo recorriendo vacunatorios. El Boletín Oficial no anuncia que haya retomado el mando gubernativo.

Luego de tomarse días de vacaciones, anunciados como ‘ausencia ordinaria’ en el Decreto 15/22 publicado en el Boletín Oficial, el gobernador Gustavo Sáenz se mostró de vuelta en Salta.

Esta mañana publicó en su cuenta de Twitter, que estuvo de recorrida por vacunatorios en distintos puntos de la capital salteña.

escribió Sáenz acompañado de fotos saludando enfermeros y vecinos.

Desde muy temprano recorrí los Centros de Vacunación de nuestra ciudad.



Agradezco profundamente al personal de salud por el enorme trabajo que están realizando, a los salteños y a todos los que hacen posible que nuestro Plan Provincial de Vacunación avance en toda la provincia. pic.twitter.com/d1CECHYg53 — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) January 11, 2022

“Vacunarse es la forma más segura de protegernos ¡Juntos podemos salir adelante!” agregó el Gobernador en su hilo de Twitter.

El Boletín Oficial, sin embargo, no anunció que Sáenz hubiera retornado a cargo del mando gubernativo; no obstante, fuentes del gobierno informaron a Aries On Line, que efectivamente Gustavo Sáenz ya está nuevamente al frente del Ejecutivo Provincial.