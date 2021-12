Convencional oficialista, sobre las cláusulas transitorias: “Son inconstitucionales”

Lo indicó Hugo Rodríguez al tomar la palabra y responderle a Fernando Lardies, quien pidió votar las cláusulas transitorias que no fueron incluidas en el dictamen de mayoría de la Comisión de Organismos de Control

En la tercera sesión plenaria de la Convención Constituyente retomaron el debate del dictamen de mayoría de la Comisión de Organismos de Control. En este marco, Fernando Lardies, convencional de Juntos por el Cambio, pidió votar las cláusulas transitorias “no incluidas” en dicho dictamen. Luego, Hugo Rodríguez, convencional oficialista del bloque Gana Salta, afirmó que “las cláusulas transitorias son inconstitucionales”.

“Lo dije en reiteradas oportunidades, las cláusulas transitorias cambian las reglas del juego, porque algunos funcionarios públicos han jurado por una Constitución, pero esta es posterior”, explicó el convencional por Orán Hugo Rodríguez. Además, consideró que “las cláusulas transitorias son inconstitucionales” y aseguró que así lo hizo saber en las comisiones en las que se pudo expresar.

Continuando con su respuesta a Fernando Lardies, Rodríguez indicó que “no es posible que se modifique el dictamen de mayoría, porque ya tuvieron la posibilidad de hacerlo en la Comisión Redactora y no lo hicieron”.

“No da para más la discusión, si no están las cláusulas transitorias es porque los que hemos rubricado el dictamen de mayoría, no las hemos considerado pertinentes”, finalizó.