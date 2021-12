Volvió Aguilar: advirtió que se duplicaron los casos y puso en dudas las carpas

El ex presidente del COE de Salta, Francisco Aguilar, manifestó que de octubre a la fecha se duplicaron los casos de coronavirus, aunque aclaró que no existe un stress sanitario porque no faltan camas en los hospitales.

El médico que estuvo a cargo del Comité Operativo de Emergencias durante los picos de casos de Covid-19, reconoció que preocupan las actividades masivas de fin de año porque podrían provocar un posible rebrote y llevar los 100 casos diarios promedios actuales al doble.

“Marcelo Nallar dijo estar preocupado porque el hospital Oñativia está a pleno, como lo está El Milagro, el San Bernardo y el Materno Infantil”, sostuvo el médico.

Con respecto a festivales y corsos, Aguilar dijo que no habilitaría estas actividades para febrero porque se debe analizar la situación sanitaria en ese momento, aunque entiende que estas actividades necesitan planificación.

"Está bien lo que dijo el (ministro de Salud y actual presidente del COE) Dr. Esteban, No hay que adelantarse a las habilitaciones porque no sabemos qué puede pasar en febrero después de las fiestas", dijo Aguilar.

Por otra parte, Francisco Aguilar pidió reforzar la vacunación en Salta porque no está en niveles "óptimos" aunque señaló que "es bastante bueno". “El vacunarse no es sólo protegerse a uno mismo, porque uno vive en sociedad, en comunidad y hay que pensar en familiares, amigos o compañeros de trabajo, el vacunarse es un acto solidario, aunque no estoy a favor de la obligatoriedad de la vacuna”, dijo el ex presidente del COE.

Finalmente, Aguilar fue consultado sobre su relación con el Gobernador Gustavo Sáenz y aseguró que es buena, pero aclaró que existen diferencias que podrían solucionarse y hablarlas internamente si lo convocan nuevamente a trabajar en la pandemia.