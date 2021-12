En los próximos meses se profundizará la crisis de pagos del IPS, advierte el Colegio de Psicólogos

Irma Lidia Silva, titular de la institución, aseguró que cuentan con información que marca que la problemática está lejos de solucionarse y que, de hecho, los pagos no solo no se realizarán sino que algunos servicios que hoy sí se abonan dejarán de pagarse.

Hace varios meses que distintos colegios profesionales de Salta le reclaman al IPS por la falta de pago de los servicios prestados. Lejos de solucionarse, cada semana que pasa nuevas instituciones suman sus quejas.

En el caso de los psicólogos, no solo apuntan a la obra social provincial por la problemática; el Colegio que los nuclea – entienden – no los representa y no está gestionando una solución con la firmeza que amerita el caso.

“El Colegio está permanentemente gestionando con la obra social y con todas las prepagas. Hay un trabajo sostenido que puede verse en las publicaciones oficiales del Colegio, se hicieron notas y pedidos agotando todas las vías”, sostuvo – en diálogo con Aries – Irma Lidia Silva, presidenta de la institución.

Explicó, asimismo, que la falta de pago no es un problema que solo aqueja a los profesionales salteños, sino que esto se replica en la mayoría de las provincias argentinas.

“Formamos parte de las regionales del NOA y emprendemos una lucha común no solo por este tema. De hecho, estamos advertidos que los próximos meses van a ser más intensos; tenemos información de que va a haber más problemáticas en los pagos. Otros Colegios también están informados sobre ello”, finalizó.