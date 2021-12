Diputado oficialista denunció “contrataciones dirigidas” y cargó contra la justicia

Política 06 de diciembre de 2021

El diputado Daniel Sansone afirmó que los propios intendentes le revelaron que si no contratan una empresa vinculada a Pablo Outes no recibirán fondos para obra pública y que no presenta la denuncia porque nunca se investiga.