Continúan las protestas por el cierre de la Tecnicatura en Gestión Ambiental

Por Aries, Ignacio Boasso, docente de la Tecnicatura en Gestión Ambiental – que se dicta en el Instituto de Educación Superior N°6040 – aseguró que, formalmente, la situación no ha cambiado.

“Ahora, off the record, las autoridades reconocieron que nuestros argumentos son válidos pero no nos comunicaron la continuidad”, sostuvo el educador y recordó que se enteraron del cierre de la carrera a raíz de una circular que, en uno de sus párrafos, rezaba que no continuaría la oferta durante el periodo 2022.

En tanto, Boasso explicó que ya presentaron las notas correspondientes a la Dirección de Educación Superior y que, de hecho, desde el área les comunicaron que el cierre era inminente.

“El miércoles pasado tuvimos una reunión con la Supervisora General y nos dijo que, en definitiva, la responsabilidad del cierre era de los docentes y de la comunidad educativa”, señaló el profesor y advirtió que la funcionaria les dijo que deberían haber actualizado los programas; “para eso se necesita coordinación y tiempo, tuvimos una pandemia en el medio, por lo que estos dos últimos años no deberían contar. Aparte, si la matricula estuvo reducida es porque desde Educación se decidió establecer un cupo por la contingencia sanitaria”, completó.