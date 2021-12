Fuerte Crítica a Juntos por el Cambio: “En el Concejo Deliberante es el brazo del romerismo”

Como presidente del Comité Capital de la UCR, Rubén Correa trata de darle protagonismo al radicalismo. En este marco, el dirigente realizó una fuerte crítica a los concejales capitalinos de Juntos por el Cambio. “En el Concejo Deliberante de Salta es el brazo político del romerismo”, sentenció.

Correa no tiene problemas en revivir las disputas internas en el frente Juntos por el Cambio+, espacio que la UCR integró en las elecciones de medio término que se celebraron este año, aunque en las provinciales decidieron presentar candidatos propios en varios departamentos. En los comicios nacionales, por otro lado, los radicales no consiguieron tener representación en la lista que compitió en las generales del 14 de noviembre, ya que no obtuvieron el caudal de votos necesario en las Paso.

Luego de ambas elecciones, Rubén Correa se sigue mostrando reacio a la presencia de Juan Carlos Romero en Juntos por el Cambio. El presidente del Comité Capital de la UCR extendió su crítica al Concejo Deliberante capitalino y cargó contra los concejales del espacio.

“En el Concejo Deliberante de Salta, JxCargo+, es el brazo político del romerismo. Se les nota mucho y no lo disimulan”, aseguró en su cuenta oficial de Facebook.