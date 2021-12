Bonafini le advirtió al Presidente que no acuerde con el FMI: “Ojo con traicionarnos”

La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, aseguró este jueves que el gobierno nacional no debe pagar la deuda con el FMI y advirtió a Alberto Fernández que no debe “traicionar” al pueblo.

“El pueblo no debe nada, no tiene que pagar nada. Siempre lo pagamos nosotros. Lo pagamos con el hambre. Ahora otra vez están arreglando, no sabemos qué, cómo lo arreglan y atrás de qué. El pueblo está podrido de que no le digan qué está pasando”, dijo Bonafini.

La referente de la lucha por los Derechos Humanos arremetió contra el gobierno nacional con un encendido discurso durante una ceremonia académica: la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) le otorgó un Doctorado Honoris Causa.

“Le cambian el nombre a las cosas. En vez de decir que va a haber un ajuste, no sé qué palabrota sacaron del diccionario. Va a haber un ajuste, si, ya lo sabemos. ¿Quién lo va a pagar? Los jubilados”, continuó Bonafini.

Luego, arremetió directamente contra el presidente Alberto Fernández: “Yo estoy segura que el perro del Presidente para comer gasta más de lo que yo gano de jubilación. Estoy segura. Pero hasta ahora no he conseguido que me diga cuánto gasta para darle de comer a Dylan”.

Según Bonafini, el gobierno nacional “está cada vez más débil” y el pueblo “tiene que salir a la calle para mostrarle que está ahí”. “Lo vamos a apoyar”, insistió, aunque luego advirtió que el oficialismo no debe cometer ninguna traición.

“Ojo con traicionarnos. Y no es una amenaza. Que mañana los diarios no digan que la Hebe amenazó. No estoy amenazando, estoy diciendo una realidad. Estamos hartos de que nos engañen. Hartos de que nos mientan”, afirmó.

Sin embargo, Bonafini también le dedicó unas duras palabras al ex presidente Mauricio Macri, al que calificó como una “basura” por haber contraído un préstamo por USD 44 mil millones con el FMI.

“Vamos a tener que estar en la calle unos cuantos días, compañeros. Para que no le paguemos al Fondo. Nosotros no debemos nada, que lo pague Macri. La basura esa. Que lo paguen ellos que fueron los que endeudaron al país”, dijo.

A través de una carta fechada en Santo Domingo, capital de la República Dominicana , el lunes 15 de junio de 2020, el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, Bautista López García, notificó a las Madres la resolución número 2020-026, a través de la cual el Honorable Consejo Universitario de esa casa de altos estudios refrendó la solicitud hecha por el Consejo Directivo de dicha Facultad, y aprobó el otorgamiento a Doña Hebe Pastor de Bonafini, del título de “Doctora Honoris Causa como activista argentina y Presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo”.

La Universidad fundamentó su decisión “en el reconocimiento a la lucha por el esclarecimiento de la verdad respecto de sus hijos víctimas de un régimen genocida, la reivindicación de los 30 mil detenidos desaparecidos durante la dictadura militar argentina, y la incansable búsqueda de las Madres de Plaza de Mayo para que no se pierda la memoria en Nuestra América Latina”.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo es la única estatal en República Dominicana, fue fundada en el año 1538, y es la casa de altos estudios más antigua de América.