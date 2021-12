El arbitro de la final del Albo

Gastón Monzón Brizuela, de Río Tercero, será el árbitro principal de la final por el segundo ascenso del Federal A. El encuentro entre Gimnasia y Tiro y Chaco For Ever será el domingo, a las 18, en cancha de Mitre de Santiago del Estero.

El Consejo Federal de Fútbol dio a conocer la cuaterna que brindará justicia en el duelo decisivo entre el “Albo” y el “Negro”. La gran final, que otorgará un ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino, tendrá al cordobés Gastón Monzón Brizuela como árbitro principal, tendrá como asistentes a Matías Coria y Guillermo Yacante. El cuarto árbitro será Bruno Amiconi.

El domingo, en cancha de Mitre de Santiago del Estero, tendrá un partido trascendental, con dos equipos de mucha historia en la categoría recordando que la definición será a 90 minutos y que, en caso de igualdad durante el tiempo reglamentario, el ascenso se definirá desde los penales.

Torneo Federal A

Playoff – Final

Domingo 5 de diciembre de 2021

Gimnasia y Tiro (Capital, Salta) vs. Chaco For Ever (Resistencia, Chaco)

Horario: 18:00

Árbitro: Gastón Monzón Brizuela (Río Tercero)

Asistente 1: Matías Coria (Cañada de Gómez)

Asistente 2: Guillermo Yacante (Luján)

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi (Salto)

Estadio: Doctores Casteglione de Mitre (Santiago del Estero)