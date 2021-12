Trabajadoras de Espacios Públicos iniciaron huelga de hambre en el CCM

Por Aries, María, inspectora de Espacios Públicos de la Ciudad, indicó que tomó la decisión de emprender una huelga de hambre – junto a otra compañera – en el CCM a raíz las suspensiones en el área donde se desempeña.

“Queremos una respuesta, no queremos estar sin trabajo, no sabemos si conservamos nuestra fuente o no y no podemos estar así”, sostuvo la trabajadora.

Explicó que, ayer, les comunicaron que los 43 trabajadores suspendidos ya no podían ingresar a las oficinas de Alvarado 735 y que, de hecho, habían borrado sus nombres y huellas del sistema electrónico que controla el ingreso y egreso.

Por su parte, Luis Rodríguez, secretario Adjunto de SIMUSA, denunció que la Municipalidad ya presentó una lista con 40 nuevos contratos para suplantar a los trabajadores suspendidos.

“Ya están cumpliendo funciones de inspectores y no les dieron ni un curso de capacitación. El tema de los ambulantes es complicado, hay que saber manejarse en ese ámbito, lo sé porque trabajé 38 años en esa sección”, relató el dirigente.

Concluyendo, advirtió que, con las acciones tomadas, la Municipalidad está violando el convenio colectivo de trabajo.

“Están suspendiendo también a delegados que tienen fueros gremiales”, advirtió Rodríguez.