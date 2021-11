Cristina Kirchner reapareció tras la derrota del Frente de Todos en las elecciones legislativas

Cristina Kirchner reapareció públicamente luego de la derrota del Frente de Todos en las elecciones legislativas del 14 de noviembre. La vicepresidenta fue parte de un brindis de despedida para los senadores que culminan su mandato en diciembre.

Como suele ser costumbre, su participación no fue anticipada ni informada, con lo cual causó sorpresa, más aún teniendo en cuenta el silencio que guarda desde los comicios en los que el oficialismo perdió ante Juntos por el Cambio. Fue la senadora por Santa Fe María de los Ángeles Sacnun, quien confirmó la presencia de Cristina Kirchner al publicar fotos del encuentro en sus redes sociales.

“En el Círculo de Legisladores, hermosos momentos junto a nuestro bloque con @CFKArgentina. Con más compromiso y amor por la Patria, siempre defendiendo nuestras convicciones”, manifestó Sancun junto a una serie de imágenes en las que se encuentra la ex mandataria y las senadoras del Frente de Todos: Anabel Fernández Sagasti, Ana Almirón, Silvina García Larraburu, Nancy González, Silvia Sapag, María Pilatti Vergara y la secretaria administrativa de la Cámara Alta, María Luz Alonso. Son tres fotos de las cuales CFK aparece en dos: sonriente y entre abrazos con las militantes kirchneristas.

El evento tuvo lugar el miércoles por la noche. La última aparición pública de Cristina Kirchner había sido en el acto de cierre de campaña del oficialismo. En aquella ocasión su presencia fue confirmada a último momento ya que debía guardar reposo debido a la intervención quirúrgica a la que fue sometida el pasado 4 de noviembre. Pese a las indicaciones médicas, tras ser dada de alta, la vicepresidenta estuvo en el último acto del Frente de Todos que se realizó en la localidad bonaerense de Merlo.

Sin embargo, para la fecha de los comicios no fue a votar a Santa Cruz ni tampoco estuvo en el búnker donde el Kirchnerismo festejó haber acortado la distancia con Juntos por el Cambio pese a la derrota. Derrota que también significó la pérdida de quórum para la vicepresidenta en el Senado. “Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas”, publicó en sus redes sociales justificando su ausencia.

Esta vez no hubo otra furibunda carta, ni tuits picantes, luego de confirmarse el resultado de las elecciones legislativas. Mientras tanto, la dos veces presidenta de la Nación se prepara para encabezar una sesión histórica: será la última en la que el peronismo tenga quórum propio de manera ininterrumpida en el Senado desde el regreso de la democracia en 1983.

De esta forma el 9 de diciembre será el último debate parlamentario que contará con la actual conformación de la Cámara Alta, un día antes de que juren los nuevos senadores. Será una sesión que estará marcada por la aprobación de los 116 Decretos de Necesidad y Urgencia que días atrás se avalaron en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo con la ausencia de la oposición que decidió retirarse. Los DNU que se aprobarán son relativos a la doble indemnización por despidos, suspensión de desalojos en alquileres, Decretos de DISPO y ASPO.

Al día siguiente, luego del recambio legislativo, el Frente de Todos pasará de 41 a 35 senadores, número que lo obligará a negociar con bloques menores el quórum necesario para habilitar una sesión.