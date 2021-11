Juan Esteban Romero: “Para el sector es lo mismo que esté Soledad Gramajo que Aroldo Tonini”

En Agenda Salta, el hermano de la Intendenta, consideró que Gramajo tuvo una actitud de una “irresponsabilidad muy grande”.

Agregó que es un “sinsentido” la versión que acusa al romerismo de no querer que la Concejala en cuestión asuma su banca.

“Para el sector es lo mismo que esté Soledad Gramajo que Aroldo Tonini”, expresó Juan Esteban Romero.

Por otra parte, adelantó que en la Cámara de Diputados buscará integrar las comisiones de Hacienda y Presupuesto, y la de Minería.

También desmintió haber ejercido actos de violencia contra un desmalezador de la Municipalidad.

“Yo no trabajo en la Municipalidad, no tengo ningún cargo y eso no depende de mi. Quedamos en que estaba tranquilo. Sale de esa reunión y me hace una denuncian diciendo que estaban Aroldo Tonini y Emilio Fayón. Totalmente mentira”, expresó.

Después sobre un video que se viralizó con la misma acusación de ejercer violencia sobre un trabajador, remarca que en ningún momento se ve nada.

Para Juan Esteban Romero son todas infamias, provenientes de “un periodista en particular que “ni me va, ni me viene”, finalizó.