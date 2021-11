Romina Arroyo: “Ni loca andaría por la ciclovía de avenida Belgrano”

Las ciclovías siguen generando polémica dentro del Concejo Deliberante, porque hay ediles que critican la obra cada vez que tiene la oportunidad, como Romina Arroyo, que termina su mandato próximamente. La edil señaló que “no hay ciclistas seguros en Salta” y dijo que no se hizo una planificación previa. “Ni loca andaría por la ciclovía de la avenida Belgrano”, subrayó.

Arroyo comentó, en la etapa de Homenajes y Manifestaciones de la sesión en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, que se reunió con los representantes de la Asociación Salteña de Ciclismo. En este sentido, indicó que hablaron sobre un proyecto de su autoría, a través del cual pide que “saquen las ciclovías de calle Alvarado y de avenida Belgrano”.

Sin embargo, explicó que llegaron a un acuerdo “para no pedir que se retiren las ciclovías”, pero subrayó que coincidieron en que no hubo una planificación adecuada para avanzar con la obra. “No hay señalética como corresponde; también queremos que haya cartelería y que haya ciclistas seguros en Salta”, agregó.

Además, Arroyo opinó que la ciclovía de avenida Belgrano “no se usa porque los ciclistas la consideran peligrosa”. “Yo ni loca andaría por la ciclovía de avenida Belgrano. Vamos a trabajar en conjunto para que tengamos ciclovías seguras en la Ciudad de Salta y no lo existe hoy”, cerró.