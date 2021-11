Para APSADES, el proyecto de la concejal Arroyo es “una discusión secundaria”

Continúa la polémica por el proyecto de la conejal Romina Arroyo para que sea el Estado el que dote de un kit de seguridad a las mujeres víctimas de violencia de género. La Multisectorial de Mujeres ya se había pronunciado en contra de la iniciativa aduciendo que la sola idea demostraba el “desconocimiento” de la edil sobre la problemática.

Quien se ha tomado posición, esta vez, es la secretaria General de APSADES, Noemí López. Primeramente, la dirigente de Salud adelantó que presentarán dos proyectos de ley para ser tratados en la Cámara de Diputados.

“Estaba en el tintero modificar la Ley actual de Emergencia Social en Violencia de Género, que fue aprobada en 2014 pero que dejó de lado cinco puntos que sí estaban en el proyecto original del 2012”, informó.

Así, según el nuevo escrito, el Estado salteño debe comprometerse a destinar el 2% de su presupuesto a dar soluciones a las mujeres víctimas de violencia. Además, brindarles capacitación y garantizar su inclusión en el mundo laboral formal.

“Muchas compañeras han sido atadas financieramente a sus agresores toda la vida, a nosotros nos parece importante la independencia económica. También se debería destinar un 30% de las viviendas sociales del IPV para las compañeras víctimas y propiciar, también, la apertura de más fiscalías y albergues”, apuntó López y completó: “Estamos cerrando noviembre con 13 femicidios en Salta. Nosotros entendemos que es un problema de Salud Pública y de Derechos Humanos.

En tanto, sobre el proyecto de la concejal Romina Arroyo que pretende armar con gas pimienta y teasers a las mujeres víctimas de violencia, la Secretaria General de APSADES aseguró que no se trata de una “cuestión menor”.

“De hecho, muchas compañeras lo plantearon, sin embargo, me parece que es una discusión secundaria porque la tarea que tenemos por delante es que las compañeras no lleguen a estar en esa situación”, disparó la dirigente y aclaró: “De igual forma, no me parece mal que nosotras nos empoderemos y que sepamos defendernos”.

Para López, antes de dotar con kits de autodefensa a las víctimas, existen otras instancias previas – de mayor peso político – en la vida de las mujeres salteñas.