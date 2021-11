Desde el Senado salteño piden que los diputados nacionales legislen a favor de las comunidades originarias

“Le pedimos a los diputados nacionales Lucas Godoy, Alcira Figueroa, Andrés Zottos, Martín Grande, Miguel Nanni y Virgina Cornejo que entiendan que aquí hay 14 pueblos con más de 200 comunidades en la provincia en la provincia que están reclamando que nos acompañen y legislen en esta materia”, manifestó el senador.

Chávez sostuvo que ven con mucha preocupación como muchos diputados para la televisión y para los medios hablan muy bonito de los pueblos originarios, pero “miran para otro lado” cuando hay que votar leyes que los protejan y les otorguen derechos.

“Si muchos de nuestros diputados nacionales no están dispuestos a tratar esa ley, está claro que nosotros los pueblos originarios para ellos no somos nada, solamente un decoro o cosas para usar políticamente y quedar bien, para usarnos folclóricamente y no como sujetos que derecho”, expuso el legislador.

Adelantó que “de no darse en la próxima semana el dictamen de comisión y la aprobación de la sanción definitiva, vamos a pedir en ese mismo sentido, a los diputados electos, Emiliano Estrada, Pamela Calletti y Carlos Zapata que también sepan entender la realidad de nuestros pueblos”.