Más críticas a Bettina Romero: “La gente dice que las ciclovías son un mamarracho”

En la sesión del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, la concejal, Rosita Herrera, criticó a la intendenta, Bettina Romero, por las ciclovías que se construyeron sobre avenida Belgrano y calle Alvarado. “La gente dice que son un mamarracho”, sentenció la edil.

“Siempre veo el vaso medio lleno, pero con las ciclovías siempre veo el vaso medio vacío”, señaló la concejal al tomar la palabra en el recinto del Concejo Deliberante. En este sentido, comentó que se reunió con los vecinos frentistas de la obra sobre calle Alvarado y aseguró que todos manifestaron que “esto es un perjuicio para los habitantes de la zona”.

“En realidad no es solución para los ciclistas, lo hemos hablado en tantas sesiones y seguimos, y ya nos vamos, ya termina nuestra gestión y seguimos hablando de las ciclovías”, agregó Herrera al respecto. También señaló que la obra no fue una solución para quienes se mueve en bicicleta por el centro de la ciudad “porque no se trabajó como correspondía”.

“Se hubiese hecho un estudio. Por ejemplo, la ciclovía que viene desde San Lorenzo tendría que seguir por avenida Entre Ríos y llegar a la avenida Bicentenario”, explicó y remarcó que antes de construir la obra “se tendría que haber hecho un estudio técnico con personas especializadas”.

Finalmente, aseguró que “la gente cree que las ciclovías de avenida Belgrano y calle Alvarado son un mamarracho”.