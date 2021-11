Evo Morales y Rafael Correa llegaron a la Argentina para participar de un acto con Alberto Fernández

Los ex mandatarios participarán en la Embajada de México de la presentación del libro “Evo: Operación Rescate”, que cuenta la versión del ex mandatario boliviano de su turbulenta salida del país en 2019

Evo Morales fue el primero en llegar a Buenos Aires, anoche desde Bolivia, en un vuelo que aterrizó en Ezeiza. Y este miércoles, en un avión privado, arribó el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa. Ambos vienen a reunirse con Alberto Fernández luego de su gira por Roma, para el G20, y Glasgow, para la COP26.

De no haber cambios, el Presidente argentino, que llegó esta mañana de Europa, será el orador principal el jueves 4 de noviembre en la presentación del libro “Evo: Operación Rescate. Una trama geopolítica en 365 días”, de Alfredo Serrano Mancilla y editado por Sudamericana, que cuenta la turbulenta salida de Morales de su país el 10 de noviembre de 2019, cuando después de numerosas denuncias de fraude en las elecciones presidenciales, y una auditoría de la OEA en marcha para evaluar las irregularidades, el líder del Mas renunció a la presidencia.

El mandatario es el autor del prólogo del libro de Serrano Mancilla y asegura que se trata de la “crónica de un instante”. Pieza clave en la salida de Bolivia rumbo a México -aún no había asumido la presidencia argentina cuando Morales renunció-, Fernández cuenta intimidades de aquel día: con quién estaba, cómo se enteró de que el clima social en contra de su aliado político se agitaba y el diálogo telefónico que mantuvo con el boliviano.

“Todo ocurrió un mediodía de noviembre del 2019. En Buenos Aires almorzábamos junto a Dilma Rousseff, Ernesto Samper, Marco Enríquez-Ominami y otros muchos amigos de la patria latinoamericana dando clausura al encuentro del Grupo de Puebla. Cuando servían el plato principal, el autor de este libro me susurró algo al oído. Tengo a Evo en el teléfono… hay problemas en Bolivia’, me dijo”, revela Fernández en el prólogo.

El libro grafica la salida de Morales como un Golpe de Estado, califica de cinematográfico el periplo del avión mexicano que lo sacó de Bolivia, y brinda la visión de Morales sobre la actitud de Mauricio Macri - en ese momento presidente en funciones de Argentina-, el rol de los gobiernos de Paraguay, Perú y Ecuador, de la OEA y del Grupo de Puebla.

Además, cuenta los primeros días de Morales en México, cobijado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las negociaciones de Fernández para que finalmente se desplace a la Argentina, desde donde planificó toda la campaña electoral boliviana, e incluso nominó a Luis Arce como su candidato a la presidencia. “Con un estilo llano y ameno, con diálogos, llamadas, conversaciones por WhatsApp y anécdotas íntimas y desconocidas”, promete la invitación a la presentación.

En la presentación del jueves en la embajada mexicana también hablará Correa, otra pieza clave de la agenda latinoamericana del gobierno argentino. Como con Arce, Fernández también respaldó públicamente al candidato presidencial del correísmo en Ecuador, Andrés Arauz, pero la realidad fue otra por allí: el ex banquero Guillermo Lasso obtuvo una contundente victoria en el ballotage del 11 de abril pasado.

“Vengo a la presentación del libro de un gran amigo mío. Alfredo lo que hace es narrar las vicisitudes que tuvo que enfrentar Evo en Bolivia y cuando estaba volando. Luego, si todo sale bien, cenaremos con el presidente Alberto Fernández”, aseguró Correa en un breve contacto con Infobae esta mañana en Ezeiza.

No sorprende la elección del jefe de Estado para el prólogo del libro, ni que participe personalmente de la presentación. El ex presidente boliviano y Fernández tienen una relación estrecha. El argentino apoyó explícitamente a Morales cuando estaba en el país y también permitió que desde aquí motorizara la campaña política que logró llevar a su candidato Luis Arce al Palacio del Quemado.

“Por mi parte, sentí que mi tarea había culminado en el mismo momento en que abracé a Evo en la frontera que une Argentina con Bolivia y lo vi alejarse hasta desaparecer en los brazos de una multitud que lo esperaba en su patria”, escribió Fernández en el la introducción del libro que salió a la venta ayer.

El próximo sábado, el Frente de Todos hará el cierre de la campaña electoral. Correa, que le dijo a este medio que no estaba al tanto de este evento, se quedará en el país hasta el domingo. Evo no informó precisiones sobre su estadía en Buenos Aires. “No tenemos nada en agenda”, resumieron a Infobae desde el entorno de Cristina Fernández de Kirchner ante la consulta sobre si está previsto un evento para agasajar a los ex mandatarios más allá de la presentación del libro. Sin embargo, cuando Fernández apoyó al candidato correísta con una carta, la vicepresidenta lo recibió en el instituto Patria.

