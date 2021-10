“Da bronca e impotencia”, denuncian que Acción Social de Metán no ayuda a los vecinos

El senador provincial, Daniel D’Auría, se manifestó en el recinto del Senado de la Provincia y realizó una fuerte acusación sobre la Municipalidad de San José de Metán. El legislador afirmó que Acción Social de la Municipalidad está cerrada y no ayuda a los vecinos. “Da bronca e impotencia”, aseguró.

“Quiero saber qué hicieron con los fondos del comedor de la Iglesia San José”, señaló D’Auría en una enérgica alocución en la Cámara Alta, donde además realizó una fuerte denuncia. “Se le giraban, tengo entendido, 84 mil pesos por mes al municipio para que le haga llegar al comedor”, detalló.

D'Auría contó que el padre de la iglesia San José le comentó que, con ese dinero, hacían bolsones de 690 pesos para repartirle a la gente. “El comedor tuvo que cerrar, la verdad no me cabe en la cabeza que se cierre un comedor o que no le llegue ayuda a la gente que necesita”, agregó.

“El responsable tiene que estar preso de una vez por todas, porque con la necesidad de la gente no se tiene que jugar más”, aseguró de forma vehemente el senador y también dijo que “esto no puede seguir así en San José de Metán”.

“Alguien se tiene que hacer cargo. Da bronca, impotencia y mucha rabia, la gente le pide a cualquier político porque hay una Acción Social cerrada que no supo contener”, finalizó.