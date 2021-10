Afirman que Salta el Consejo Económico y Social “es un invento sin iniciativa”

“El Consejo Económico y Social, que es una herramienta que ayudó en muchos países del mundo a reorganizar la democracia, en Salta es invento hecho a la medida del señor Urtubey que solamente contrató a una consultora que hizo un programa 2030 y no me pareció atinado, me parece que se sobrefacturó”, dijo Caro Figueroa en Hablemos de Política.

Además, el referente del Foro de Observancia por la Calidad Institucional de Salta (FOCIS), consideró que el Gobernador se cuidó de “tener fieles entre los consejeros” ya que el organismo “no tiene un perfil de un ámbito donde la producción y el trabajo estén representados”.

“Si hay un CES sin poder de iniciativa, que sea una rueda de auxilio del Gobernador, no funciona las cosas”, señaló y añadió que Salta copió tarde modelo de instituciones que funcionaron en el exterior como el Consejo, para luego desnaturalizarlas “porque quieren manipularlas y ponerlas al servicio del poder absoluto y hegemónico”.

En tal sentido, Caro Figueroa planteó que se debe gobernar democráticamente, escuchar a todos, abrir el debate y reconocer las ideas y las carencias que cada cual tenga.