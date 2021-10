Reforma Constitucional: El Consejo Económico fue consultado pero no convocado a debatir

El titular de la UOCRA y vicepresidente segundo del Consejo Económico Social, Rubén Aguilar, aseguró que fueron consultados para participar de la reforma pero luego no fueron convocados.

“Nosotros como Consejo Económico y Social fuimos convocados en un primer momento para opinar sobre el tema de la reforma constitucional, después no sé qué pasó pero el CES no terminó opinando sobre la reforma constitucional porque no ha sido convocado”, afirmó Por Aries, Rubén Aguilar.

El dirigente gremial lamentó que no los hayan convocado, porque “hubiera sido lindo que participemos y opinemos sobre la reforma”, teniendo en cuenta que el CES es un grupo integrado por organizaciones gremiales y civiles que abarcan a toda la sociedad salteña.