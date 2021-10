Vandalizaron el memorial que recuerda a los muertos por COVID-19 durante la marcha del Día de la Lealtad

Las imágenes comenzaron a viralizarse por la red social Twitter. En la Plaza de Mayo, participantes del acto del Día de la Lealtad convocado por el oficialismo caminaron sobre las piedras que homenajeaban a las víctimas del COVID-19 y arrancaron las fotos que recordaban a los difuntos. Tanto las piedras como las fotos habían sido colocadas sobre el Monumento al General Manuel Belgrano el pasado 4 de septiembre, durante la segunda “Marcha de las piedras”, impulsada por ciudadanos autoconvocados para recordar a amigos y familiares fallecidos durante la pandemia.

“Son piedras que llevamos en el corazón y tenemos que sanar. Y sanar es amor”, explicaban ante distintos medios hace poco más de un mes atrás. En las imágenes que se viralizaron, los asistentes al acto del 17 de octubre parecen haber olvidado el significado de esas piedras porque caminaron encima de ellas. Como si fuera poco arrancaron las fotos de los difuntos que estaban pegadas en el monumento.

“Daleeeeee sacale todo”, se escucha arengar a un hombre mientras un señor canoso de pantalón gris, remera rayada y campera de jean remueve con desprecio las fotos de los fallecidos.

“Simbólicamente pisotearon a los muertos y se burlaron del dolor ajeno. Que lindo es estar del otro lado de la grieta. Siempre lejos, bien lejos, de esta gente”, escribió @Robelbza, estudiante de Derecho de la UBA, en su cuenta de Twitter.

La indignación se potenció al comprobarse que, entre las fotos arrancadas por los manifestantes se encontraba la de Solange Musse, la joven de 35 años enferma de cáncer que murió el 21 de agosto de 2020 sin poder ver a su padre, Pablo Musse, debido a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia. Ella en Córdoba, él en Neuquén recién pudo ingresar a la provincia de Córdoba días después del deceso de su hija, para asistir al velatorio y al entierro.

“Solange me estaba esperando. Estaba ansiosa por verme porque yo soy su luz y ella es la mía, pero no me dejaron entrar sabiendo que estaba grave...”, había dicho el hombre.

Bajo el hashtag #Miserables, distintos usuarios de la red social Twitter repudiaron los actos de vandalismo. “Hay que ser muy hijo de put..., muy sorete, para arrancar las fotos de los fallecidos por COVID-19 y pisar las piedras como si fueran tus enemigos. Pero solo un animal arruinado y sin alma puede romper la foto de Solange Musse con su Papá”, escribió el periodista Lalo Zanoni. En sintonía, el escritor y periodista Osvaldo Bazán escribió: “Arrancó la foto de Solange #Miserables”.

Mario Negri, titular del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja, también se hizo eco de los repudios. “Una horda llena de odio rompió fotos y pisoteó las piedras depositadas en memoria de los muertos por COVID-19. No se puede ser tan #Miserables. Lo peor es que fue en el acto del Día de la Lealtad al que convocó el Gobierno. Imperdonable. Van a cosechar el mayor castigo en las urnas”, apuntó.

“Lo que pasó hoy en Plaza de Mayo indigna y angustia. Mi solidaridad con los familiares que, con mucho amor y mucha tristeza, habían homenajeado a sus seres queridos. Esto traspasó todos los límites. El respeto tiene que ser la base de toda sociedad”, comentó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En esta misma línea, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, lamentó “que se haya vandalizado el Memorial por las víctimas del COVID” y aprovechó para criticar “que no se haya permitido” hacer uno similar en su municipio. “Los familiares y las víctimas merecen más respeto y cuidado de parte del Gobierno y sus militantes. Una vergüenza”, agregó.

“Lo que sucedió es una falta de respeto al sufrimiento de miles de familias que perdieron sus seres queridos a causa de la pandemia y a la memoria de los que ya no están. No podemos naturalizar estas acciones. Esto no puede pasar más”, opinó, por su parte, su par de Lanús, Néstor Grindetti.

La primera “Marcha de las Piedras” en conmemoración de las víctimas de coronavirus se realizó el 16 de agosto. Un día después, el Gobierno nacional retiró del lugar todas las piedras que fueran depositadas con los nombres de las personas fallecidas y las trasladó al Salón de los Patriotas, dentro de la Casa Rosada.

Cuando volvieron a repetirla, el 4 de septiembre pasado, familiares y amigos de los fallecidos reclamaron que las piedras queden en su lugar original, es decir, sobre las escalinatas que rodean al Monumento al General Manuel Belgrano. Desde entonces permanecieron allí.

Luego de un año y medio de pandemia y restricciones, el peronismo celebró este domingo su primer Día de la Lealtad callejero durante el gobierno Alberto Fernández. Los militantes se convocaron a las 16 horas en la Plaza de Mayo, el epicentro clásico de todas las manifestaciones que se llevan adelante en la Ciudad de Buenos Aires, para festejar el 17 de octubre.

Los únicos dos oradores fueron la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y el ex vicepresidente Amado Boudou. Ambos pidieron no acordar el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En su discurso, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo cargó contra el Jefe de Estado y advirtió que “todos los que estamos acá somos parte del pueblo que lo votó y que va a seguir votando si se comporta como debe”.

“Más de la mitad de los argentinos estamos bajo la línea de la pobreza. El 44% del país es pobre. No come más de una vez al día. ¿Y usted quiere pagar la deuda? ¿Con qué? Estamos hartos de pagar deudas”, indicó Bonafini.