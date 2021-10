El Presidente recibió a empresarios y anticipó que el acuerdo con el FMI sería el año que viene

El presidente Alberto Fernández recibió este mediodía a ocho empresarios de sectores clave de la economía para analizar la agenda de los próximos meses. Se trata de un encuentro de alto nivel que se desarrolló en la Casa Rosada, que se prolongó durante casi tres horas y que apunta a retomar la iniciativa y los principales ejes de la gestión que va a encarar el gobierno nacional.

Según consignó Infobae, el jefe de Estado compartió un almuerzo con Javier Madanes Quintanilla (Aluar y Fate), Alejandro Simón (Grupo Sancor Seguros), Hugo Eurnekian (Corporación América), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Francisco De Narváez (Grupo De Naváez), Jorge Brito (Banco Macro), Juan Martín de la Serna (Mercado Libre) y Marcos Bulgheroni (PAE). La reunión -que empezó a las 13:30 y culminó pasadas las 15:30- fue organizado por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Alberto Fernández en el encuentro se mostró distendido y compartió la idea que impulsa como propuesta post electoral, que apunta a generar empleo formal y de calidad. En ese sentido, según trascendió luego del encuentro, tanto los empresarios como los representantes del gobierno nacional coincidieron en la necesidad de “encontrar marcos nuevos para generar” puestos genuinos de trabajo, con un esquema normativo que convoque a un acuerdo entre los sectores empresarios y los representantes sindicales. Esa propuesta, plasmada en un proyecto de ley, ya ingresó en el Parlamento y es impulsada por Massa.

El Presidente también les transmitió a los líderes del ámbito empresario de la Argentina la necesidad de “recuperar la confianza en la Argentina” y les manifestó, sobre las negociaciones en marcha con el Fondo Monetario: “Quédense tranquilos, que el acuerdo con el FMI, preservando el interés de la Argentina, está muy bien encaminado”.

Sin embargo, Alberto Fernández les aclaró que el acuerdo con el Fondo no se cerrará en lo que queda de este año sino durante el primer trimestre del año que viene.

Además, les aseguró que dentro del Frente de Todos “se comparte la estrategia” para negociar con el Fondo. También valoró como algo “positivo” la ratificación de la continuidad de Georgieva.

Hugo Eurnekian, director de Corporac América y CEO de CGC, destacó que el mandatario les transmitió “mucha confianza en relación a la voluntad de alcanzar un acuerdo con el FMI.

También destacó la importancia de “sentar las bases para un crecimiento económico del país sustentado en la inversión y generación de empleo en el sector privado”.

Según fuentes del Ejecutivo, también discutieron sobre estrategias para generar empleo genuino y sobre qué sectores pueden “hacer punta en la economía”.

Ayer durante un acto de campaña en Tucumán, el Presidente señaló que en 2022 Argentina enfrenta vencimientos por 19 mil millones de dólares. “Martín (Guzmán) y yo seguimos discutiendo con el FMI para tener las mejores condiciones para nuestro pueblo, ellos están en Miami brindando, el ministro de Economía que tomó la deuda y el ex presidente, brindando, riéndose, en un restaurante carísimo de Miami. A la deuda le decimos que no, al desendeudamiento le decimos que sí siempre y cuando no sea a costa del hambre y la miseria de nuestro pueblo”, dijo durante el acto, acompañado por Manzur.