Juntos por el Cambio pidió la renuncia de Aníbal Fernández: “Buscan mantener a los ciudadanos callados”

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio comunicó este lunes que no sólo espera las disculpas públicas de Aníbal Fernández hacia Nik, por el tuit que le dedicara en redes sociales por el que el dibujante se sintió "amenazado”, sino también la presentación de la renuncia del ministro de Seguridad.

“El ministro de Seguridad debería pedir verdaderas disculpas sobre lo sucedido y poner su renuncia a disposición del señor Presidente de la Nación para que sea él quien tome la decisión de sostener en el cargo a funcionarios que no son capaces de hacerle honor a sus responsabilidades”, afirmó la principal fuerza opositora, por intermedio de un comunicado.

Al Gobierno nacional, en tanto, le exigió "que se exprese sobre lo ocurrido y que garantice que los miembros de su gabinete cumplan con los deberes de funcionarios públicos que les fueron asignados".

“Aníbal Fernández, cuya mayor responsabilidad hoy es trabajar para hacer sentir seguros a cada uno de los ciudadanos argentinos, instala miedo mediante amenazas encubiertas a través de las redes sociales”, apuntaron desde Juntos por el Cambio.

En ese sentido, añadieron que "como si eso fuera poco, lo hace dando a conocer información privada y personal sobre las hijas de Nik, que son menores de edad en etapa escolar”.

“Este tipo de conductas con fines intimidatorios buscan mantener a los ciudadanos callados, con miedo a expresar sus opiniones libremente frente a la posibilidad de ser expuestos y sufrir represalias. Los funcionarios del Gobierno Nacional siguen creyendo que pueden actuar con total impunidad, de manera avasallante y abusando de su poder”, consideraron en el último tramo de la comunicación oficial.

“Un acto intimidatorio”

El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio también manifestó su repudio ante la que consideró una “amenaza” por parte del ministro de Seguridad nacional hacia el humorista gráfico.

“Quien debe garantizar la seguridad de cada ciudadano utilizó las redes sociales para dar información personal y familiar del colegio al que asisten los hijos de Nik. Esta conducta del señor Aníbal Fernández no es otra cosa que un acto intimidatorio”, expresaron en otro comunicado.

Allí consideraron que Aníbal Fernández traspasó “un límite delicadísimo” porque “no sólo amenazó a un ciudadano por sus críticas al Gobierno, sino que puso en peligro a sus hijos”.



“Un acto intimidatorio”

El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio también manifestó su repudio ante la que consideró una “amenaza” por parte del ministro de Seguridad nacional hacia el humorista gráfico.

“Quien debe garantizar la seguridad de cada ciudadano utilizó las redes sociales para dar información personal y familiar del colegio al que asisten los hijos de Nik. Esta conducta del señor Aníbal Fernández no es otra cosa que un acto intimidatorio”, expresaron en otro comunicado.

Allí consideraron que Aníbal Fernández traspasó “un límite delicadísimo” porque “no sólo amenazó a un ciudadano por sus críticas al Gobierno, sino que puso en peligro a sus hijos”.

“El ministro de Seguridad no está a la altura del cargo para el que fue recientemente designado. Un funcionario que ostenta tamaña responsabilidad no puede amenazar -ni siquiera veladamente- a un ciudadano. Esta práctica no se condice con la democracia y pone en peligro la convivencia de los argentinos”, apuntaron los diputados del bloque opositor.

A tono con la Mesa Nacional partidaria, también indicaron que el titular de la cartera de Seguridad debe “poner a disposición del Presidente su renuncia indeclinable".

Por último, señalaron que “el silencio del oficialismo” frente a este suceso “de tamaña gravedad”, es “aún más preocupante”.

Este domingo, Aníbal Fernández tuvo una polémica reacción en redes sociales al salir al cruce de un comentario de Nik, el creador de Gaturro. En una publicación de Twitter, le dio a entender que sabía a dónde iban al colegio sus hijas, lo que despertó la reacción de numerosos actores de la oposición por el mensaje, leído como intimidatorio y amenazante.

Clarín