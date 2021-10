Proyectan un crecimiento de la economía del 8,1%: La negociación con el FMI es clave

El Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina crecerá 8,5% en 2021, según proyecciones de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), que "podría ser mayor si el programa fiscal asume un ritmo expansivo más intenso", aunque la continuidad del ciclo alcista para 2022 dependerá de un acuerdo con el Fondo Monetario internacional (FMI).

En ese sentido, la dinámica del sector externo sería uno de los condicionantes más importantes, tanto para garantizar la sustentabilidad de la recuperación como, también, la estabilidad macroeconómica.

"Estimamos que la economía crecerá un 8,5% en 2021, guarismo que se ubica por encima del estimado en el Proyecto de Presupuesto Nacional 2022 y se acerca cada vez más al escenario optimista planteado por FIDE a comienzos de año. Incluso, este número podría ser mayor si el programa fiscal asume un ritmo expansivo más intenso", señaló FIDE en su informe de octubre.

En ese sentido, la Fundación destacó que "la sostenibilidad de ese ciclo alcista está condicionada de manera determinante por las presiones estructurales sobre la demanda de dólares" entre las que, además de las tensiones originadas por el lado de la economía real, se suma un cronograma de vencimientos "impagable" con el FMI a partir de marzo de 2022, cuando habría que hacer un primer desembolso por US$ 2.855 millones.

En total, según los dos acuerdos firmados con el organismo durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2022 deberían transferirse US$ 17.800 millones al FMI, en 2023 US$ 18.100 millones y, finalmente, unos US$ 4.600 millones em 2023.