Violencia política en Paraguay: balearon la camioneta de un candidato

Desconocidos balearon el vehículo en el que viajaba Emiliano Nelson Cano Ozuna, candidato a alcalde de la localidad de Hernandarias.

Pocos días después de que dos candidatos a concejales para las elecciones municipales del domingo próximo en Paraguay fueron asesinados, desconocidos balearon en las últimas horas del miércoles una camioneta en la que viajaban un aspirante a una alcaldía y su hijo, quienes resultaron ilesos, informaron fuentes policiales.

El vehículo en el que viajaba Emiliano Nelson Cano Ozuna, candidato a alcalde de la localidad de Hernandarias, en el departamento de Alto Paraná, recibió 13 impactos de bala durante el atentado, ocurrido en un camino vecinal de la Colonia Paso Itá.

El comisario Daniel Ávalos, uno de los intervinientes, dijo al diario local Última Hora que, a simple vista, se podían contabilizar al menos 12 impactos de bala correspondientes a un arma calibre nueve milímetros contra la camioneta del político, quien no descartó que el ataque haya tenido motivaciones políticas.

Según la información recogida por el diario ABC Color, el candidato por el partido Unidos por el Cambio explicó que él y su hijo viajaban por un camino rural para verificar unas obras cuando los atacantes salieron de una zona boscosa y comenzaron a disparar contra ellos.

El hijo de Cano, Nelson Emiliano, conducía el vehículo y también salió ileso.

De acuerdo con el jefe policial, Nelson Cano no detuvo la marcha de su vehículo ante los disparos, sino que aceleró y chocó contra un barranco, informó la agencia de noticias Europa Press.

En ese momento, Cano sacó su arma, efectuó cuatro disparos al aire y se refugió en casa de un vecino que, al percatarse de lo que ocurría, también disparó con su escopeta y finalmente los atacantes huyeron en moto.

El hecho se produjo alrededor de las 6 de la mañana de este jueves en un camino vecinal denominado Cuatro Bocas, de la Colonia Paso Itá, de Hernandarias, a pocos metros del establecimiento de Nelson Cano Ozuna.

Pese a afirmar que no había recibido amenaza alguna, en sus primeras declaraciones Cano dijo que no se trató de un intento de asalto y no descartó motivaciones políticas. (Telam)

“Nunca me metí en trabajos sucios, nunca hice nada raro, no le falté el respeto a nadie ni hice nada fuera de lugar”, dijo el candidato.

La Fiscalía y la Policía de Alto Paraná ya comenzaron las investigaciones pertinentes para esclarecer lo ocurrido.