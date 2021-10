Incendiaron un campamento de Vialidad provincial en Río Negro: denuncian un ataque terrorista

La provincia de Río Negro está inmersa en una escalada de tensión. Anoche se registró un nuevo incidente: prendieron fuego un depósito de Vialidad provincial y dos máquinas en Bariloche. De acuerdo a lo informado por los medios locales, fueron tres las personas que ingresaron al campamento localizado en el camino hacia el cerro Catedral.

La gobernadora Arabela Carreras denunció un “ataque terrorista” y le pidió al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, la intervención de las fuerzas federales en la provincia sureña. Lo hizo luego de que en el lugar del incendio se encontraran inscripciones “con leyendas mapuches”, que contenían amenazas a autoridades judiciales y provinciales, y que la incluían.

El sereno del campamento fue quien detectó el atentado y se encontró también con dos personas maniatadas en una vivienda próxima, según el testimonio del titular de Vialidad provincial, Raúl Grun, publicado por el Diario Río Negro.

“Hay dos viviendas en ese sector, una de ellas está ubicada en la entrada del campamento y está ocupada por personas ajenas a Vialidad. También hay un galpón que funciona como depósito de sal y arena para los operativos de despeje de nieve. A ese depósito lo prendieron fuego y de las tres máquinas que tenemos, quemaron dos”, detalló el funcionario.

Por otra parte, fuentes policiales registraron que en el incidente tuvieron participación “tres personas encapuchadas” y una de ellas, armada. Informaron que los delincuentes robaron teléfonos celulares y dejaron amenazas para los fiscales Betiana Cendón y Francisco Arrien, contra el juez Ricardo Calcagno y contra la gobernadora Carreras. “El mensaje decía ‘fuera los huincas’, otros textos alusivos, y mencionaba su lucha de recuperación de tierras ancestrales”, puntualizaron desde la institución policial.

En una entrevista radial esta mañana, la mandataria provincial se refirió también a esas anotaciones. “Habría una nota dirigida con amenazas hacia un grupo de personas entre las cuales me encuentro y en las cuales un determinado grupo se atribuye el delito, así que ya tenemos suficientes elementos como para configurar el delito de terrorismo”, sostuvo.

Mientras que el fiscal de turno, Inti Isla, encabezó un rastrillaje donde se encontraron elementos vinculados al incidente, Carreras anticipó que su gobierno realizará la denuncia por terrorismo en el juzgado federal y se constituirá como querellante.

“Por otro lado, me he comunicado con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y se puso a total disposición, tuve muy buena respuesta, le solicité la intervención de las fuerzas federales por el tipo de delito que estamos enfrentando”, recalcó Carreras.

Asimismo, indicó que “la violencia no tiene justificativo” y, hablándole indirectamente a aquellos grupos que entiende como autores del ataque, sostuvo: “No se ha actuado en absoluto por fuera de lo que marca el derecho, no se ha producido ningún abuso. Las actuaciones policiales están filmadas, desde que yo asumí empezamos a tener un fuerte cuidado de filmar las actuaciones policiales para tener pruebas fehacientes del modo de accionar de la Policía y garantizar a la población que se actúa con corrección. No se pude encontrar en ninguna acción justificativo para este tipo de actuación”.

Por último, la gobernadora aseguró que avanzará “con toda la firmeza” y también “con toda la tranquilidad”, y expresó que insistirá con reclamos al Estado nacional para que “asuma su responsabilidad en este caso”.

Anteanoche se registró otro incendio en el nuevo centro de informes turísticos de El Bolsón -a 120 kilómetros aproximados de Bariloche-, con daños por más de 10 millones de pesos. La tirantez en la zona se vive desde hace más de 15 días, debido al ingreso de la comunidad mapuche Quemquemtreu en dos lotes del paraje Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón. A ese hecho, el secretario de Turismo de la localidad, Bruno Hellriegel, también lo tildó de “atentado”.

LA NACION