Muerte del comisario Pistán: “No podemos permitir que los delincuentes ganen las calles”

Guillermo Durand Cornejo todavía es senador por la Capital y su mandato se termina a fin de año. El legislador homenajeó al comisario, Manuel Pistán, quien fue brutalmente atacado en una intervención policial en El Galpón y posteriormente perdió la vida, tras estar 24 horas internado. Al respecto, Durand Cornejo dijo que “no podemos permitir que los delincuentes ganen las calles”.

“Los argentinos y los salteños han perdido el respeto a las autoridades del orden: unos porque están al margen de la ley y los otros por padecer esta angustiante inseguridad”, dijo Durand Cornejo en la sesión que se llevó adelante en el Senado de la Provincia. Además, criticó a la Justicia, porque “no debiera ser un actor de reparto”.

En el mismo sentido, indicó que los argentinos estamos enojados porque hay una política de garantismo “que nos ha colocado a los ciudadanos como rehenes de un sistema perverso, que lleva varios años sin principio de solución”.

“El comisario Pistán es emblemático porque va a ser un antes y un después”, señaló y seguidamente se preguntó: “¿Cómo es posible que la fuerza policial haya terminado abandonando al comisario Pistán?”

Al respecto, afirmó que “esto ya no da para más” y dijo que esto tiene que cambiar “porque no hay quien viva en este sistema. “No podemos permitir que los delincuentes terminen ganando las calles y ganando las instituciones”, finalizó.