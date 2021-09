El juego del calamar, a punto de convertirse en la serie más vista de la historia Netflix

El k-terror lo hizo. La serie El juego del Calamar (Squid Game) logró posicionarse en el primer puesto en muchos país y según el Ceo de Netflix, Ted Sarandos, la ficción coreana va camino a posicionarse como la producción más vista de lengua no inglesa en la plataforma: “Hay un show en Netflix en este momento que es el número uno en el mundo, en todas partes del mundo. Se llama El Juego del Calamar. Definitivamente será nuestra mayor serie en un idioma diferente al inglés en el mundo, sin duda. Existen muchas posibilidades de que sea nuestra serie más grande de todos los tiempos”, comentó Sarandos durante su participación en la Code Conference de Vox Media. Y también podría convertirse en la serie más vista de la historia de Netflix, que acaba de cumplir 10 años.

La serie logró posicionarse en el puesto número 1 en 90 países a tan solo diez días desde su estreno. Desde Qatar y Omán hasta Ecuador y Bolivia, según la publicación Deadline, es la favorita de las audiencias, logrando así traspasar fronteras de todo el mundo.

Vale recordar que El juego de calamar se acaba de estrenar el 17 de septiembre y está en vías de destronar a Bridgerton, que se encuentra en la cima del podio con 625 millones de horas de visualización tras los primeros 28 días de su estreno.

Netflix posee diferentes métricas para medir la popularidad y el éxito de sus series y películas. De hecho se le llama visualización a que el usuario haya consumido por lo menos dos minutos corridos del producto. Y entonces las horas de visualización remiten a las horas totales vistas por todos los suscriptores de Netflix, no a un espectador individual. Para saber los números exactos de visualizaciones de este fenómeno coreano habrá que esperar un poco de tiempo ya que la serie recién se estrenó el 17 de este mes, y para tener números certeros hay que aguardar por lo menos 28 días. Pero todo indica que El juego del calamar desbancará a todas sus competidoras, al margen que es la primera ficción coreana en liderar las listas de Estados Unidos.

Para poder quedar entre las más vistas, esta producción dirigida por Hwang Dong-hyuk (que tardó diez años en lograr que su proyecto viera la luz) deberá superar las visualizaciones de las siguientes series: la ya mencionada Bridgerton, con 625 millones de horas en su primera temporada y la parte cuatro de La Casa de Papel -que ostenta el segundo lugar- con 619 millones de horas. Le sigue la tercera temporada de Stranger Things con 582 millones, la primera entrega de The Witcher con 541 millones, el drama 13 Reasons Why -que su segunda temporada alcanzó las 496 millones y la primera temporada 476 millones-, la segunda temporada de You con 476 millones, la segunda temporada de Stranger Things que tuvo 427 millones, la tercera parte de La Casa de Papel con 426 millones de horas y Ginny & Georgia con 381 millones en su primera entrega de episodios para cerrar las diez más vistas

“Después de leer toneladas de survival comics, me surgió la idea de crear una historia al estilo coreano. En aquel tiempo la gente encontró que la historia era peculiar y violenta. Fue difícil hallar un inversionista o el cast”, afirmó el director de la serie que pisa firme y fuerte para convertirse en la serie más popular de todos los tiempos desde que la plataforma está en funcionamiento.

Infobae