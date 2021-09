Catalano ningunea las críticas por infundadas

Por Aries, Catalano comenzó diciendo que con contesta agravios.

“Si me dice que es una crítica concretar, razonada y constructiva. Pero si es ofensa y pasa por una cuestión que va por otro camino. Debo mantener silencio no porque fuese así yo ni porque me lo indica mi conciencia sino porque me lo ordena la Constitución y la Ley”, expresó.

Por otra parte, también fue consultado sobre la situación del juez Víctor Raul Soria, sobre quien el Jurado de Enjuiciamiento analiza una presentación realizada por el diputado provincial Héctor Chibán.

Catalano aseguró que “no es amigo personal” de Soria y evitó expresar otra opinión porque se trata de una causa en trámite y él presiden el Jury de Enjuiciamiento.