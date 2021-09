“Un poco de empatía”: Piden a Bettina Romero que haga plazas de calidad para la gente

En cada sesión que se realiza en el Concejo Deliberante, la concejal capitalina, Romina Arroyo, realiza fuertes críticas sobre la gestión de la intendenta, Bettina Romero. Esta vez, la edil le pidió a la jefa comunal que tenga “un poco de empatía” con las familias y que construya plazas de calidad. Arroyo contó una experiencia que le tocó vivir con su hijo, mientras el pequeño jugaba en la Plaza Evita.

“He estado con un vecino de Costa Azul, donde hace muy poco se inauguró una plaza”, contó Romina Arroyo en el recinto y detalló que el lugar está totalmente destruido, teniendo en cuenta que “el material de los juegos está desoldado, la caminería no está lista y no hay iluminación”.

En ese momento, la concejal relató una experiencia que vivió en la Plaza Evita junto a su pequeño hijo. “Llevé a mi hijo a la Plaza Evita y se lastimó porque está destruida”, narró.

Seguidamente, Arroyo dirigió un mensaje directamente a Bettina Romero: “Señora intendenta, usted que es mamá y tiene hijos pequeños, quizás no usa las plazas, pero le pido un poco de empatía para las familias que si las usamos”.

En el mismo sentido, indicó que las plazas son importantes para los vecinos y por eso deben ser hechas con calidad, pero también se deben mejorar las que ya existen. “La destrucción total de la Plaza Evita da vergüenza”, finalizó la concejal.