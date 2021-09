Sugerencia de una diputada del FdT: “Habrá que clausurar las sucursales que especulen con los precios”

La diputada nacional y vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, apuntó contra los supermercadistas por los aumentos de precios en los alimentos y amenazó con que el Gobierno debería “clausurar las sucursales” de los que “siguen especulando”.

Luego del golpe que sufrió el oficialismo en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el Poder Ejecutivo pretende adoptar un nuevo rumbo con la renovación del Gabinete. En ese sentido, tras recordar los momentos más duros de la pandemia y “las prioridades que tuvimos que dejar de lado” por el COVID-19, Moreau afirmó que el kirchnerismo tomó nota del mensaje en las urnas y actuará en consecuencia.

“No chamuyemos, ésta no es la vida que queremos”, admitió parafraseando el eslogan de campaña del oficialismo. “Este gobierno va a empezar a recuperar lo que el macrismo, primero, y la pandemia, después, destruyó: la calidad de vida y la economía de cada uno de los argentinos”, aseguró.

Al respecto, planteó como uno de los principales problemas “la falta de alineamiento entre el salario y la capacidad de compra de alimentos: es un tema que tenemos que resolver claramente”. En ese sentido, en declaraciones a FM La Patriada, responsabilizó a los supermercadistas por el costo de productos básicos como los alimentos.

“De una vez por todas tienen que dejarse de especular y ordenar los precios”, enfatizó, y lamentó que “no puede ocurrir que la misma leche de segunda marca esté 55 pesos en un supermercado y $73 en otro”. “Si ese señor sigue especulando con la leche, con el empobrecimiento de los argentinos, habrá que tomar acciones concretas y clausurar las sucursales que tengan precios por fuera de los que tienen que tener”, advirtió.

Moreau pidió por el cumplimiento de la Ley de Góndolas ya que “hay segundas marcas que uno no encuentra”. Y reclamó “ser muy firmes” porque considera que “de parte de esta gente, los grupos concentrados que son siempre los mismos como determinados actores de la UIA que son generadores de precios y opinión, que regulan de alguna manera nuestra vida”. Dijo que no nota “voluntad de acompañar a este Gobierno en este proceso tan complicado”.

Con sus cuestionamientos, la legisladora oficialista hizo un llamado -sin mencionarla- al accionar de Paula Español, secretaria de Comercio Interior. Anteriormente Moreau había criticado a funcionarios del Gobierno. Ésta vez, aclaró que “no quiere personalizar” y señaló que la pandemia provocó un alejamiento entre los políticos y la sociedad: “Lo vivimos desde un lugar de mucha distancia, de mirar las cosas por televisión, de comunicarnos por Zoom, perdimos ese contacto de mirarnos a los ojos, mano a mano; nuestro espacio político tiene la gran virtud de poder acercarse a la gente, las pantallas por algún momento dominaron nuestras vidas y eran nuestra única forma de comunicación”.

“No quiero responsabilizar a nadie, tenemos y tuvimos un gran Gabinete. Ponerle nombre a una derrota siempre es injusto”, declaró sobre la crisis política que se desató en el oficialismo post PASO y remarcó que la derrota electoral “no tuvo que ver con algún nombre en particular, en mayor o menor medida somos de alguna manera todos responsables”.

“Lo que pasó, pasó, no hay que dramatizar. El cambio de Gabinete no es el fin del mundo, ocurrió en municipios, lo hizo Axel (Kicillof) en provincia y lo hizo Alberto (Fernández) en Nación, la discusión pasa por otro lado, por cómo relanzamos el gobierno con las prioridades que tuvimos que dejar de lado por la pandemia y de cara a la post pandemia reconstruir el país que nos dejaron”, explicó.

“Muchos dicen ‘siguen hablando de Macri’; no hay que olvidarse lo que significó el macrismo, cuando asumimos tuvimos que tomar medidas fui jodidas como la cuarentena que ahora dicen que fue muy larga pero hay que recordar que no teníamos hospitales abiertos, que no teníamos respiradores”, agregó en alusión a la gestión de Cambiemos.