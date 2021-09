Dibu Martínez y el Aston Villa se comieron al United de Ronaldo

No fue un partido con tantas intervenciones notables, pero Emiliano Martínez igual se convirtió en pesadilla para el Manchester United en el Teatro de los Sueños. Dibu estuvo siempre donde tenía que estar, tapó una chance de gol muy clara y, sobre el final, cuando el local tuvo el empate de penal en el adicional, le hizo la cabeza a Bruno Fernandes, que la tiró afuera. Aston Villa metió un triunfazo 1-0 y lo dejó sin punta al equipo de Cristiano Ronaldo.Dibu venía de estar ausente en la derrota (por penales vs. Chelsea) en la Capital One Cup. Sin embargo, reapareció con todas las luces este sábado en la visita a Manchester por la Premier. Cristiano lo probó un par de veces de entrada pero no encontró arco y lo mismo ocurrió con Pogba. La más clara fue un cabezazo de Maguire a quemarropa que Martínez contuvo muy bien.

Rápido para salir del área y cortar un par de contras con el pie, vivo para despejar con las manos cuando la pelota llovía al área, bien parado en los remates de Greenwood y Pogba, a Martínez no encontraron cómo entrarle. Y sobre el final, cuando en Aston Villa ya había ingresado Emiliano Buendía, Kortney Hause primereó de cabeza a la salida de un córner y estampó el 1-0.

Era un triunfazo de Aston Villa, pero en la última el ingresado Cavani fue a buscar de cabeza y la pelota dio en el brazo del goleador Hause: penal. Dibu se plantó delante del pateador, le habló a uno, al otro, al árbitro, al línea… Y la ceremonia tuvo éxito, porque uno que erra muy poco como Fernandes le quiso romper el arco y la tiró por arriba del travesañ.

Fuente: Olé