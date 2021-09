Arranca la campaña y Mauricio Macri se va a Miami

El ex presidente Mauricio Macri viajará la semana próxima a República Dominicana, donde participará de un evento con jefes de Estado y otros ex mandatarios de la región; y a Estados Unidos, donde tendrá reuniones con empresarios y presentará su libro "Primer Tiempo" en la Florida International University. El comienzo de la campaña electoral para las elecciones 2021 generales lo tendrá ausente.

Entre el 27 y 28 de septiembre, Macri participará en Santo Domingo del evento "Desafíos económicos y geopolíticos en América Latina y el Caribe".



En ese encuentro estarán, además del presidente anfitrión, Luis Abinader; el jefe de Estado ecuatoriano, Guillermo Lasso; la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, académicos, empresarios y ex mandatarios de la región.

En tanto, el 29 y 30 de septiembre estará en Miami, donde además de una serie de encuentros con empresarios, medios e instituciones académicas, presentará su libro "Primer Tiempo" en la Florida International University.

Macri ya estuvo en Miami este año. Fue en mayo cuando se aplicó la vacuna conta el coronavirus pese a a haber afirmado en febrero que no se inmunizaría hasta que no estén inoculados los "argentinos de riesgo y los trabajadores esenciales".

El cronograma electoral establece que la campaña comienza el jueves 30, 45 días antes de las elecciones generales que se celebrarán el domingo 14 de noviembre.

Fuente: Minuto Uno